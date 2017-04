Nel 2018 Parma avrà il carcere più grande della regione: 200 detenuti in più ma mancano le guardie

A gennaio 2018 sarà finito l'ampliamento che porterà il carcere di via Burla da 600 a 800 detenuti, rendendolo il più grande dell'Emilia-Romagna. Una situazione problematica che non ha ancora portato a nessuna comunicazione ufficiale alle istituzioni dal ministero ma che avrà un forte impatto sulla città. L'annuncio è stato dato da Roberto Cavalieri, garante dei detenuti, in occasione della proroga del suo mandato fino a fine 2017, avvenuta in Consiglio comunale.

Il consigliere Pasquale Nuzzo (M5S) ha chiesto un intervento del Governo per chiarire la situazione. Il garante, che ha fatto 400 colloqui in 3 anni con i detenuti, ha parlato di situazione che "potrebbe diventare critica se non ci sarà una programmazione adeguata a fronte dell'arrivo di altri 200 detenuti", vista una carenza di agenti di custodia che già oggi costituisce un problema.

Durante la seduta del Consiglio si è parlato anche della Scuola per l'Europa, che sarà pronta a settembre, e del ponte di Castelnovo, che rimarrà chiuso.

PISCINA EFSA: APERTURA ANCORA LONTANA. L'apertura della nuova piscina nel quartiere Efsa e dei campi da calcetto è ancora lontana. Lo ha detto l'assessore Ferretti rispondendo a un'interrogazione del capogruppo Pd Nicola Dall'Olio, che ha ricordato come gli impianti siano pronti da almeno quattro anni. Ferretti ha ricordato che il primo bando di gestione nel 2014 aveva visto i partecipanti sottolineare che gli spogliatoi sono abilitati solo per 25 persone, a fronte di una capienza di 60 della vasca e con la necessità di avere spazi a servizio dei campi a fianco. Da qui l'esigenza di un nuovo intervento di ampliamento del complesso, per poter fare un nuovo bando di gestione che non si potrà fare prima di qualche mese. No anche a una gestione provvisoria soli dei campi, per i problemi legati agli spogliatoi.