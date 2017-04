Scontro auto-bici fra via Marchesi e viale Piacenza: ferita una 30enne

Scontro auto-bici all'incrocio tra via Marchesi e viale Piacenza. Erano circa le 10,15 quando una Renault guidata da un 60enne parmigiano, che percorreva via Marchesi, si è scontrata con la bici di una 30enne straniera, che si trovava sulla pista ciclabile (provenendo da piazzale Caduti del Lavoro viaggiava in direzione via Savani).

La donna è caduta: un'ambulanza del 118 l'ha portata al pronto soccorso con ferite lievi.

Il traffico su viale Piacenza ha subìto rallentamenti. E' intervenuta la pattuglia dell'infortunistica della polizia municipale per i rilievi e per regolare la viabilità.