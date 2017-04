Università unite per la Motor Valley: è nata a Parma l'associazione Muner

Si è costituita ufficialmente, al Tecnopolo dell’Università di Parma l’associazione "Muner-Motorvehicle University of Emilia-Romagna" che, con il sostegno della Regione, riunisce i quattro atenei emiliano-romagnoli - quelli di Bologna, Parma, Ferrara e Modena e Reggio Emilia - e le grandi marche della "Motor Valley".

La firma è stata apposta da esponenti delle università e di Dallara, Lamborghini, Ducati, Ferrari, High Performance Engineering, Magneti Marelli, Maserati e Scuderia Toro Rosso.

Il presidente dell’associazione, che avrà sede a Modena, è Andrea Pontremoli, amministratore delegato di Dallara: obiettivo, spiega una nota, promuovere il potenziamento dell’innovazione nel campo dell’auto attraverso la sinergia tra atenei, enti di ricerca e industria. Nel progetto si inseriscono i due nuovi corsi di laurea magistrale in Advanced Automotive Engineering e Advanced Automotive Electronic Engineering, al debutto nell’anno accademico 2017-2018: due corsi internazionali e inter-ateneo, completamente in lingua inglese.