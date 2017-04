Cinque “Bike Lab” per la riparazione fai da te delle biciclette

Sono terminati i lavori di installazione di cinque “Bike Lab”, ovvero le postazioni per la riparazione fai-da-te delle biciclette.

Si tratta di un' iniziativa fortemente voluta dagli utilizzatori della bicicletta , per consentire di avere un comodo ausilio su suolo pubblico, sempre disponibile, per piccoli interventi sulla propria bici.

E’ una azione che fa parte delle numerose attività inserite anche nel PUMS a favore dell’uso della bicicletta. Uno dei cinque Bike Lab è stato presentato nel pomeriggio, nella postazione di bike sharing all'ingresso monumentale della Cittadella, dall'assessore alla mobilità e ambiente, Gabriele Folli; dall'ingegner Nicola Ferioli, dirigente del settore mobilità e ambiente del Comune, con loro Annalisa Mussini di Infomobility e Gino Farrari e Mirella Bandini di Fiab Bicinsieme Parma.

“Le nuove postazioni di Bike Lab – ha spiegato l'assessore Gabriele Folli – vogliono essere un ulteriore strumento a favore della mobilità ciclabile. Si tratta di cinque stazioni che hanno avuto un costo di circa mille euro l'una per l'acquisto e l'installazione e che nascono da una positiva collaborazione tra Comune e Fiab Parma Bicinsieme”.

Le postazioni sono state collocate in siti particolarmente visibili normalmente a fianco a postazioni Bike Sharing, quali:

VIA PASSO BUOLE – Ingresso parco Cittadella di fianco a Bike Sharing

PIAZZALE RONDANI – fronte Istituto scolastico Parmigianino di fianco a Bike Sharing

VIA TOSCANA – ingresso scuola ITIS

VIALE MENTANA – Duc _ di fianco a Bike Sharing

PIAZZALE BOITO – di fianco a Bike Sharing



In particolare alcune di queste sono anche dotate di telecamera di videosorveglianza.



Ogni stazione di “bike lab” include tutti gli strumenti necessari per eseguire le riparazioni di base e manutenzione della propria bicicletta, per gonfiare le gomme e per regolare i freni e deragliatori. Appendere la bici sul gancio per mette ai pedali e alle ruote di girare liberamente durante le regolazioni. Gli utensili presenti, fissati con un cavo di acciaio inox alla postazione, sono i seguenti: Pompa manuale universale; Set brugole; Set chiavi inglesi; Chiave inglese regolabile; Cacciavite a stella; Cacciavite piatto e Pinza.