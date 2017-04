I secondi precedenti sono ancora tutti da ricostruire. Di certo c'è la corsa impazzita di un'auto che poco dopo le 17 ha sbandato, è uscita di strada ed ha travolto i tavolini esterni del bar Moro, a cui erano seduti diversi clienti. Tre di loro sono rimasti feriti: uno è grave, un altro ha riportato ferite di media gravità e per il terzo qualche contusione ed un grandissimo spavento.

E' accaduto in località Il Moro in via Emilio Lepido. L'auto - una Opel Corsa - ha finito la sua corsa sfondando la vetrina del bar. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate tre ambulanze e un'automedica del 118.

Sul posto anche la Polizia Stradale e i vigili del fuoco.