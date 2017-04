Arrivano gli "ecopunti": sconti per chi ricicla usando le isole ecologiche

Il Comune, in collaborazione con Iren, ha previsto degli sconti sulla bolletta dei rifiuti per quei cittadini residenti a Parma che utilizzeranno le isole ecologiche per smaltire alcuni tipi di materiale.

Lo sconto minimo viene applicato al raggiungimento di almeno 10 punti nel corso dell'anno solare, e ogni 10 punti accumulati si potrà ottenere uno sconto pari a 1,50 euro.

Per poter beneficiare di questo sistema di scontistica bisognerà recarsi nelle isole ecologiche muniti della tessera rifiuti rilasciata da Iren oppure della tessera sanitaria.

Le tre isole ecologiche abilitate al conteggio dei punti per ottenere sconti in bolletta sono quelle di via Bonomi, largo Simonini e via Lazio.

Gli orari di apertura dei punti di raccolta differenziata, e le tipologie di rifiuto che permetteranno di beneficiare degli sconti, sono consultabili sul sito www.irenambiente.it. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 800212607.

"Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa per riuscire ad intercettare una serie di materiali pericolosi da un punto di vista ambientale, come potrebbero essere i grossi elettrodomestici, le vernici o i solventi ", chiarisce Gabriele Folli, assessore comunale all' Ambiente, durante la presentazione del progetto, organizzata questa mattina nell' isola ecologica di via Bonomi.

Il sistema degli ecopunti partirà da maggio 2017, mentre gli sconti saranno applicati sulla prima bolletta dell'anno successivo.