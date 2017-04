Setacciano i negozi del Parma Retail: arrestate tre ragazze

Hanno fatto tappa in diversi negozi di abbigliamento del Parma Retail, e da ciascuno sono uscite con un pezzo di bottino. E' la giornata "brava" di tre ragazze, finite però in manette.

Le tre - G. J., 22 anni, italiana domiciliata a Parma, pregiudicata; K. P., 19 anni, ivoriana, domiciliata a Parma, pregiudicata;

D. N., 19 anni, italiana domiciliata a Parma pregiudicata - sceglievano capi di abbigliamento portandoli nei camerini di prova, dove riuscivano a staccare la placca antitaccheggio e a nasconderli nelle proprie borse. In uno dei negozi, però, sono state scoperte da un addetto alla vigilanza che ha seguito con attenzione i loro movimenti sospetti. All’arrivo della polizia, hanno consegnato la merce rubata per un valore di circa 300.00 euro. Sono state processate per rito direttissimo e condannate ad un anno di reclusione ed al pagamento di € 400 di multa; pena sospesa.