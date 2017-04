Divieto di bere alcolici in vetro negli spazi pubblici: fatte 22 multe ma nessuno le ha pagate

Si riunisce il Consiglio comunale.

Il capogruppo del Pd Nicola Dall'Olio ha interrogato la giunta sulle sanzioni per consumo di alcolici in spazi pubblici. "L'articolo di polizia urbana sui divieti di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro è stato applicato?". Gli ha risposto l'assessore al commercio Cristiano Casa, che ha parlato di "22 sanzioni, zero riscossioni e tre ricorsi. Puntiamo ad ampliare gli interventi a piazzale Picelli, borgo Santa Brigida e Parco Falcone e Borsellino".

Dall'Olio ha interrogato la giunta anche per sapere se la polizia municipale sia mai intervenuta per sanzionare gli spacciatori in bicicletta - i cosiddetti "cavallini" - sequestrando loro il mezzo. "Sono poi previste sanzioni per chi acquista droga?". A Dall'Olio ha risposto l'assessore Cristiano Casa, ricordando che "sanzioni ai ciclisti ne sono state comminate, ma le mezze misure come quella di multare il "cavallino" possono servire solo a dare fastidio, quando invece servirebbero provvedimenti che rientrino nella sfera penale". Dall'Olio non si è dichiarato soddisfatto della risposta.

Sullo stato di avanzamento del progetto di sviluppo dell'aeroporto di Parma e sulla situazione finanziaria della Sogeap, il capogruppo Pd Dall'Olio ha interrogato il sindaco per sapere a che punto è "la progettazione del potenziamento cargo ed esecutive dell'aeroporto, se è in corso la realizzazione della progettazione preliminare, e quando si prevede depositata la progettazione definitiva che dovrà poi essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale". Il sindaco Federico Pizzarotti ha ricordato che "per il Comune l'aeroporto è un'opera strategica. Le domande, però, Dall'Olio dovrebbe farle alla Sogeap. Noi lavoreremo perché l'aeroporto resti". Dall'Olio ha replicato invitando "il Comune, come socio Sogeap, a dare risposte adeguate".

