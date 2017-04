E' possibile riaccendere i riscaldamenti a Parma

A Parma è possibile riaccendere il riscaldamento per un massimo di 7 ore fra le 5 e le 23. Lo ha deciso il Comune.



"Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne, delle previsioni meteo dei prossimi giorni e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza - dice un comunicato - il Comune ha previsto, con ordinanza del sindaco, la possibilità di riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento da oggi, autorizzandone il funzionamento per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23, fino a nuove disposizioni.

La cittadinanza è invitata a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C +2°C di tolleranza per gli altri edifici".



"Il Comune di Parma - conclude la nota - è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile. Al di fuori dei periodi di accensione previsti, in base alla normativa vigente, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche particolari come quelle attuali".