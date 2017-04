Area ex Lovaldi: sarà destinata a parcheggio e verde pubblico

Novità per l'area ex Lovaldi, che si trova tra via Lanfranco e via Ghiretti, proprio di fronte al negozio di giocattoli Toyland.

Si è conclusa l'acquisizione da parte del Comune dell'area, pari a 2.230 metri quadrati, che sarà destinata a parcheggio e verde pubblico.

Con la presa in carico, il Comune - si legge in una nota - "darà seguito ad un progetto di riqualificazione che permetterà di restituire l'intera zona alla collettività, grazie ad un intervento volto ad implementare le aree a parcheggio del comparto ed a migliorare la dotazione di verde pubblico con una ricaduta positiva soprattutto in termini di un rinnovato decoro urbano della zona".

“Da qualche giorno l'area è passata al Comune – ha spiegato l'assessore Michele Alinovi – e con essa vi è l'impegno dell'Amministrazione di realizzare un parcheggio pubblico ad uso del quartiere in modo da completare il parcheggio sterrato, oggi presente in loco, facendolo diventare un parcheggio pubblico come richiesto dai residenti”.

L'assessore ha anche fatto presente che c'è da parte di Toyland l'interesse ad adottare l'area verde.