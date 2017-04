Tamponamento tra tre auto sulla via Emilia

Erano circa le 14, quando si è verificato un tamponamento tra tre veicoli sulla via Emilia poco prima del ponte sul Taro.

Tutti i mezzi coinvolti - una Citroen Xara condotta da cittadino straniero di circa 35 anni; una Golf condotta da un 40enne italiano ed una Fiat Punto guidata da un 25enne italiano - stavano viaggiando in direzione di Parma, quando all’altezza del civico 224 , per cause da accertare, sono entrati in collisione.

L’autista e una passeggera della Citroen e l’autista della Fiat hanno riportato ferite lievi e sono stati portati al pronto Soccorso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale per i rilievi.