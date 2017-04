Viale Berenini e via Venezia, due pedoni investiti

Paura per un pedone travolto da un'auto intorno alle 18 in viale Berenini, tra lo Stradone e il Ponte Italia. L'uomo ha riportato una brutta frattura ed è stato trasportato al Maggiore da un'ambulanza della Pubblica. Sul posto la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Più o meno alla stessa ora un incidente stradale simile in via Venezia. Una Lancia Y condotta da un 70enne stava viaggiando in direzione di via S.Leonardo, quando all’altezza di via Imperia, ha travolto una 55enne straniera che - come ricostruito dalla Polizia Municipale - stava attraversando sulle strisce pedonali.

La donna investita è stata trasportata al Pronto Soccorso con ferite di lieve entità.