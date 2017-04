Auto d'epoca a Parma: torna il Gran Premio Terre di Canossa

Fra auto d'epoca e itinerari turistici: torna da oggi a domenica 23 aprile il GP Terre di Canossa, che attraversa l’Emilia, la Liguria e la Toscana.

La "Terre di Canossa" è una gara di regolarità classica internazionale, con più di 85 prove a cronometro e due prove di media, lungo un percorso di 600 chilometri per vetture storiche dal 1919 al 1976, con una classifica speciale dedicata alle auto anteguerra, la “Pre-War Cup”. Si parte da Parma, con iscrizioni al Gran Hotel de la Ville (al Barilla Center) e si arriva a Reggio Emilia. La partecipazione è limitata a 100 equipaggi.

La manifestazione si svolge nelle millenarie strade di Matilde di Canossa, Regina d'Italia nel XII secolo: dalla via Emilia al mare delle Cinque Terre, del Golfo dei Poeti e della Versilia, attraversando città d’arte come Lucca e Pisa, fra castelli, dolci e verdi colline, passi di montagna, borghi incantevoli. Un emozionante percorso enogastronomico tra le ricette della tradizione e la creatività dei migliori chef stellati, con serate esclusive in location uniche.





Programma

Giovedì 20 aprile

14.00 - 18.00 a Parma, accredito e verifiche tecniche al Grand Hotel de la Ville

17.00 a Parma: corso di introduzione alla regolarità (facoltativo) al Grand Hotel de la Ville

20:00 a Parma: Gala Soirée nel cuore di Parma firmata dallo chef Massimo Spigaroli, premiato con la Stella Michelin.

Dress code: Cocktail Dress (elegante)

Pernottamento nei migliori hotel di Parma

Venerdì 21 aprile

9.30 Parma: Partenza della prima tappa verso Forte dei Marmi passando per l’autodromo di Varano, Borgo Val di Taro, il Passo di Cento Croci, le Cinque Terre, i borghi marinari di Lerici e Portovenere, il porto di Bocca di Magra.

11.00 Borgo Val di Taro: Sosta “caffè e amor”

13.00 Portovenere Pranzo

16.00 Lerici Check Point

19.00 Bocca di Magra Arrivo di tappa a Bocca di Magra (Ameglia).

Cena di mare presso La Capannina da Ciccio.

Dress code: “sportivo”

Forte dei Marmi Pernottamento nei migliori Hotel di Forte dei Marmi

Sabato, 22 aprile

9.00 Forte dei Marmi Partenza della seconda tappa dedicata alle città d’arte di Lucca, Pisa e Pietrasanta.

10.00 Pisa Sfilata delle vetture e controllo timbro in Piazza dei Cavalieri.

12.45 Lucca Sfilata delle vetture sulle Antiche Mura che da oltre 500 anni circondano la città. Pranzo all’interno del palazzo settecentesco del Real Collegio

17.00 Pietrasanta Arrivo e presentazione delle vetture a Pietrasanta. Aperitivo in Piazza del Duomo.

19.30 Forte dei Marmi Beach Party al tramonto al Bambaissa Beach Club. Dress code: Smart Casual

Pernottamento nei migliori Hotel di Forte dei Marmi

Domenica, 23 aprile

9.15 Forte dei Marmi Partenza della terza tappa verso Reggio Emilia, attraverso le bianche cave di marmo delle Alpi Apuane e superando gli Appennini per il Passo di Pradarena.

13.00 Carpineti Pranzo con menu tipico ‘montanaro’

14.30 Reggio Emilia Trofeo Tricolore sui Ponti di Calatrava

15.00 Reggio Emilia Arrivo e presentazione delle vetture al pubblico. Sosta delle vetture in Piazza della Vittoria.

16.00 Reggio Emilia Cerimonia di Premiazione nella storica Sala del Tricolore dove nel 1797 fu adottata per la prima volta la bandiera Italiana.

16.30 Reggio Emilia: riconsegna bagagli.