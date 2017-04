Capriolo investito in via Montanara: salvato dopo due ore di telefonate

Se ne stava lì, sdraiato tra l'erba in attesa che il dolore passasse. Investito da un'auto in via Montanara, vicino all'incrocio con Carignano, un giovane capriolo era ferito a una zampa e non riusciva neppure a trascinarsi.

Ma la fortuna ha voluto che proprio da quelle parti è passato Achille Bertolotti, un impresario di Felino, che si è fatto in quattro per salvare il povero ungulato.

