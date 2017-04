Bocconi avvelenati, nuovo allarme: stavolta tocca a via Fratelli Bandiera

Un nuovo allarme bocconi avvelenati in città, a distanza di 24 ore da quello arrivato dalla Cittadella. Stavolta tocca a via Fratelli Bandiera: polpette sospette sono state ritrovate in un'area verde privata e di nuovo la Polizia municipale è arrivata sul posto per le verifiche e per portare a far analizzare i bocconi ritrovati.