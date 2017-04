Tre morti per il volo di un'auto dal cavalcavia: condannato l'ex dirigente della Provincia

L'auto precipitò dal cavalcavia in un incidente che costò la vita a tre persone in A1: condannato a un anno e quattro mesi e al risarcimento dei danni Gabriele Alifraco, ex dirigente del Servizio civile e Infrastrutture della Provincia. Rinviati a giudizio Stefano Catellani, ex direttore del 2° tronco A1, e Paolo Strazzullo, ex responsabile tecnico A1. È la decisione del Gup sull’incidente del 23 giugno 2012 sul cavalcavia di Viarolo costato la vita a tre persone. In giudizio, inoltre, quali responsabili civili anche la Provincia e Autostrade per l’Italia