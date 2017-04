Prenderà il via il prossimo 26 aprile il cantiere per il nuovo attraversamento pedonale protetto sullo Stradone. Sarà realizzato in prossimità dell’incrocio con strada XXII Luglio e sarà dotato di semaforo. Il cantiere - che dovrebbe chiudersi a fine maggio - prevederà l’istituzione di restringimenti di carreggiata, ma garantirà sempre il doppio senso di circolazione, anche se parzializzato su una sola corsia per senso di marcia. A causa dei forti flussi di traffico il rischio code è decisamente elevato: ecco la viabilità alternativa consigliata.

Guarda la mappa della viabilità alternativa consigliata