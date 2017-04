XXV Aprile: no a lattine e bottiglie. Info concerto e viabilità modificata

Vietata la somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio



Oggi il sindaco ha firmato l’ordinanza che vieta la somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio in occasione della manifestazioni organizzate in piazzale della Pace e piazzale della Pilotta per le celebrazioni del 25 aprile 2017, che quest’anno si terranno nelle date del 23, 24 e 25 aprile.

Il divieto, che non si applica nel caso di somministrazione ad avventori seduti ai tavoli degli esercizi con plateatico, è diretto a prevenire episodi di vandalismo connessi all’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro o in lattine di alluminio nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse ed è rivolta ai pubblici esercizi di somministrazione (bar-ristoranti), alle attività commerciali in sede fissa e itineranti e alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria. L’orario del divieto è il seguente: dalle ore 15,00 di domenica 23 aprile 2017 fino alle ore 02,00 di lunedì 24 aprile 2017, dalle ore 15 di lunedì 24 aprile 2017 alle ore 02.00 di martedì 25 aprile 2017 e dalle ore 15.00 di martedì 25 aprile 2017 alle ore 02.00 di mercoledì 26 aprile 2017 e l’area di operatività dello stesso è la seguente: viale Mariotti e viale Toschi fino a via Borghesi intersezione via Garibaldi intersezione via Melloni, via Cavour, piazza Garibaldi.

L’ordinanza, inoltre, consente agli esercenti di bar e ristoranti, la collocazione di erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali, purché la somministrazione avvenga in contenitori di carta o plastica e prevede la deroga temporanea al divieto di consumo di bevande alcooliche al di fuori dei luoghi di somministrazione in piazzale della Pace e piazzale della Pilotta (previsto dall’art. 19, c.1. lett. l del vigente Regolamento di Polizia Urbana), purché il consumo avvenga nel rispetto del divieto assoluto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine di alluminio, impiegando in sostituzione contenitori di carta o plastica.

L’Ordinanza, infine, ribadisce l’obbligo per i titolari di bar e ristoranti di assicurare l’effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali, consentendone l’uso gratuito al pubblico.

L’inottemperanza all’Ordinanza è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia.

Info concerto in Pilotta: deflusso, aree food & beverage....

L’accesso al Cortile della Pilotta e il deflusso al termine dei concerti, tutti a ingresso gratuito, possono avvenire tramite gli ingressi di piazzale della Pace, viale Toschi e borgo delle Cucine, visibili sulla piantina allegata. Tutti gli accessi saranno presidiati dalle Forze dell’Ordine.

La piantina riporta inoltre l’ubicazione dei punti di somministrazione food e beverage all’interno dell’area concerti (a questo proposito si ricorda che all’interno del Cortile della Pilotta non sarà consentito introdurre contenitori in vetro e lattine in alluminio), dell’ambulanza e dei servizi igienici.

Per informazioni turistiche è possibile rivolgersi allo IAT – Ufficio di informazioni e accoglienza turistica di Piazza Garibaldi che nei giorni 23, 24 e 25 aprile osserverà orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. Telefono: 0521.218889.

Chiusura al traffico di Strada Garibaldi 23, 24 e 25 aprile .

Si informa che, a seguito di manifestazione che comporterà la chiusura al traffico veicolare di Strada Garibaldi, nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2017, le linee urbane nn. 1 – 2 – 2N – 15 saranno così deviate:

Dalle ore 19,00 al termine del servizio notturno di domenica 23 e martedì 25 aprile 2017

LINEA N. 1: provenienti dal capolinea di Strada Farnese e diretti verso Barriera Garibaldi, giunti sul P.te di Mezzo, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, Stazione FS. Stessa deviazione in senso contrario.

LINEA N. 2 – 2N: provenienti da Largo VIII Marzo e diretti verso il centro città, giunti in V.le Toscanini (linea 2), Ponte di Mezzo (linea 2N) i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, Via Trento, dove riprenderanno il regolare percorso. In senso contrario, giunti in Viale Bottego, i bus transiteranno davanti alla fermata A, quindi imboccheranno Viale Toschi, Viale Mariotti, per riprendere il loro consueto tragitto lungo Viale Toscanini.

Dalle ore 17,00 al termine del servizio notturno di lunedì 24 aprile 2017

LINEA N. 1: provenienti dal capolinea di Strada Farnese e diretti verso Barriera Garibaldi, giunti sul P.te di Mezzo, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, Stazione FS. Stessa deviazione in senso contrario.

LINEA N. 2 – 2N: provenienti da Largo VIII Marzo e diretti verso il centro città, giunti in V.le Toscanini (linea 2), Ponte di Mezzo (linea 2N) i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, Via Trento, dove riprenderanno il regolare percorso. In senso contrario, giunti in Viale Bottego, i bus transiteranno davanti alla fermata A, quindi imboccheranno Viale Toschi, Viale Mariotti, per riprendere il loro consueto tragitto lungo Viale Toscanini.

LINEA N. 15 provenienti da Via Trento e diretti verso il centro città, giunti all’incrocio semaforico di B.ra Garibaldi svolteranno a destra in Viale Bottego, transiteranno nel controviale davanti alla fermata A, quindi imboccheranno Viale Toschi, Viale Mariotti, svolteranno a sinistra in Via Mazzini per riprendere il loro consueto tragitto in Via Cavestro. In direzione contraria giunti in prossimità del Ponte di Mezzo proseguiranno su Viale Mariotti, percorreranno Viale Toschi, Viale Bottego per riprendere il loro consueto percorso in Via Trento.

Sui percorsi deviati saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

Le linee 2 e 15 NON EFFETTUERANNO entrambe le fermate poste in Viale Bottego.

Deviazioni temporanee causa manifestazione in P.le Pablo – V.le Osacca – V.le Piacenza

Si comunica che, causa manifestazione che comporterà l’istituzione del divieto di circolazione in P.le Pablo, V.le Osacca e in un tratto di V.le Piacenza, nella giornata di domenica 23 aprile 2017, le linee interessate osserveranno le deviazioni di seguito riportate:

Linea urbana n. 9: provenienti dal capolinea di Via De Chirico e diretti verso il centro città, giunti in V.le Piacenza, gli autobus svolteranno a destra in Via Lanfranco, a sinistra in Via Anselmi, a sinistra in Via Savani, per riprendere quindi il loro regolare percorso in Via Bocchi. Nessuna deviazione in direzione contraria.

Linea urbana n. 12: provenienti dal centro città e diretti verso P.le Caduti del Lavoro, giunti in V.le Piacenza, gli autobus svolteranno a destra in Via Lanfranco, a sinistra in Via Anselmi, quindi percorreranno Str. Buffolara, P.le Caduti del Lavoro, Via Gramsci, Via Abbeveratoia, dove riprenderanno il loro regolare percorso.

Nessuna deviazione in direzione contraria.

Sui percorsi deviati gli autobus effettueranno, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

Linee extraurbane: provenienti dal centro città e diretti verso San Pancrazio, giunti in V.le Piacenza, gli autobus svolteranno a destra in Via Lanfranco, a sinistra in Via Anselmi, quindi percorreranno Str. Buffolara, P.le Caduti del Lavoro, Via Gramsci, effettueranno inversione di marcia in corrispondenza della rotatoria di P.le Santa Croce, per imboccare di nuovo Via Gramsci e riprendere i rispettivi regolari tragitti in P.le Caduti del Lavoro.