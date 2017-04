"Vandali al Battistero". Ma quei ragazzi stavano aiutando il custode

La chiamata è arrivata alla Polizia municipale nel pomeriggio: una richiesta di interventi per presunti danneggiamenti da parte di un gruppo di ragazzi nella zona del Battistero. Ma quando i vigili sono arrivati hanno appurato che quei ragazzi, in realtà, si erano adoperati, su richiesta del custode del Battistero, per rimuovere un totem informativo della Tep preso di mira da vandali veri. Il totem era stato divelto nella notte in stazione, trasportato fino in piazza Duomo e depositato sui gradini del monumento.

Nel pomeriggio di ieri la Polizia Municipale è stata impegnata con quattro pattuglie in Oltretorrente, Stazione, Viale Toschi, via Abbeveratoia, Barilla Center, Largo Calza e nella zona monumentale. In totale sono state identificate 57 persone, sono stati controllati 46 veicoli, tre dei quali sono stati sospesi dalla circolazione per omessa revisione periodica e uno sottoposto a fermo. Sono state 39 le sanzioni contestate, con una decurtazione complessiva di 70 punti dalle patenti di guida.

Altro intervento in viale Caprera, dove è stato segnalato uno straniero che aveva scavalcato la recinzione di un circolo entrando in proprietà privata. Sempre in viale Caprera è stato segnalato uno zaino nascosto dietro una centralina Telecom: gli agenti sono intervenuti per i controlli ma non hanno riscontrato pericoli o segni di attività illecite.