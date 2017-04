Via Nazario Sauro, arriva l'isola ambientale: pedonalizzata dalle 10 alle 19.30

E' stata approvata dalla Giunta la delibera del piano sosta che istituisce la nuova Isola ambientale nel tratto di Via Nazario Sauro fra borgo Giacomo Tommasini e Via XXII Luglio e vicoli San Silvestro tra Borgo del Canale e Nazario Sauro, Borgo Schizzati tra Vicolo Vallaria e Nazario Sauro e Vicolo Vallaria stesso.

Questi tratti stradali sono stati assimilati per caratteristiche e funzionalità viabilistiche alle strade e piazze già Isole Ambientali, tipo Piazza Duomo, con elevate limitazioni all’accesso di veicoli 24 ore su 24, dando seguito così ad una sperimentazione partita a fine agosto e proseguita fino a Pasqua , "che - dicono dal Comune - ha dato ottimi risultati sia dal punto di vista ambientale che della miglior vivibilità e attrattività del tratto di strada con gli esercizi commerciali direttamente prospicienti".

Per il tratto di Via Nazario Sauro l’ordinanza ha - nello specifico - regolamentato in modo più restrittivo l’isola ambientale, autorizzando soltanto:

- autovetture e motocicli dei residenti accedenti a cortili o garages privati ivi ubicati,

- autovetture, motocicli e ciclomotori di non residenti che dispongono, in proprietà, usufrutto o locazione, di posto auto privato accessibile dalle sopra dette vie,

- autovetture dei residenti che non hanno in proprietà o usufrutto o dispongono ad altro titolo di posto auto su spazio privato con possibilità di breve sosta (massimo 20 minuti con esposizione di disco orario e secondo le norme del C.d.S.) su strada per il tempo strettamente necessario

- mezzi impiegati nelle operazioni di rifornimento degli esercizi commerciali e artigianali siti nelle sopradette vie dalle ore 9,00 alle ore 10,00 con possibilità di breve sosta di massimo 30 minuti con disco orario

- veicoli intestati ad attività artigianali in possesso di autorizzazione all’accesso alla ZTL per effettuare attività di pronto intervento e/o manutenzione in isola ambientale dalle ore 9,00 alle ore 10,00 con possibilità di breve sosta solo nello spazio riservato per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico merci. Agli stessi veicoli possono essere autorizzati accesso e breve sosta anche in differenti orari per ragioni di urgenza e indifferibilità dell’intervento richiesto.

Inoltre, l'ordinanza ha di fatto portato le condizioni del tratto di Via Nazario Sauro alla situazione della sperimentazione: pedonalizzazione dalle 10.00 alle 19.30, impedendo qualsiasi tipo di accesso con una barriera. Fino ad oggi è stata un transenna a impedire l'accesso dei veicoli, ma prossimamente potrebbe essere un elemento di arredo differente ma stabile per la fascia oraria indicata. "In questa fascia oraria, per tutti i giorni della settimana domenica compresa, vige dunque un totale divieto che consente l’accesso soltanto ai mezzi di soccorso e ai veicoli diretti all’unico passo carrabile esistente, questo proprio per consentire una fruizione differente del tratto strada, votato tipicamente al passeggio, allo shopping ed al turismo in generale".