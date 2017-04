I lampeggianti dell'ambulanza nel buio della notte e una corsa verso l'ospedale con un ferito grave. E' accaduto in località Baccanelli intorno alle 2.30 della notte scorsa e ancora poche sono le informazioni. Quel che è certo è che un pedone è stato travolto da un'auto su via Spezia ed è stato sbalzato a parecchi metri di distanza. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo è stato trasportato al Maggiore in condizioni gravi.