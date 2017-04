Parma celebra la festa della Liberazione: corteo da barriera D'Azeglio a piazza Garibaldi

Parma celebra la Festa della Liberazione.

Ecco gli eventi in città:

alle 9,30 messa nella chiesa di Santa Croce, corteo con il Corpo bandistico Giuseppe Verdi (Barriera D’Azeglio, ore 10.15), con arrivo in piazza Garibaldi per le cerimonie istituzionali.

Nel pomeriggio, partendo alle 14,30 da piazza Garibaldi, tutti in bicicletta per pedalare attraverso i luoghi della guerra e della lotta di liberazione: “Resistere, Pedalare, Resistere” è un percorso storico che invita alla partecipazione e coinvolge in modo diretto e appassionante. Nel pomeriggio, alle 15, appuntamento in Piazza della Steccata con la compagnia Ferrari, che da 120 anni porta avanti la tradizione dei burattini e delle marionette, tra arte, spettacolo e collezionismo. La giornata prosegue con il concerto del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi e del Coro Renata Tebaldi ai Portici del Grano (ore 16) e con lo spettacolo al Lenz Teatro, alle ore 18, Aktion T4, tristemente noto come uno dei peggiori progetti eugenetici nazisti, cui seguirà una conversazione sul tema (ingresso a pagamento). Una giornata densa di contenuti e di proposte, che si conclude con il festoso concerto di Samuele Bersani nel Cortile della Pillotta dalle ore 21.30. Il cantante ripercorre 25 anni di carriera con "La fortuna che abbiamo TOUR", accompagnato da una straordinaria band di musicisti in uno show di toccante impatto musicale ed emotivo.

