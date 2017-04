Il Nucleo Antifrode sequestra 126 kg di latte liofilizzato per l'infanzia

Erano destinati ad essere trasformati in circa 1.800 litri di latte destinati all’infanzia. Ma quei 126,500 kg di latte di asina liofilizzato sono stati sequestrati dal Nucleo Antifrode dei carabinieri di Parma: mancavano gli elementi essenziali per stabilire la provenienza del prodotto.

Il sequestro è avvenuto in seguito a una verifica in una azienda di trasformazione del Parmense (di cui i carabinieri non hanno fornito il nome). "L’alimentazione infantile - spiegano i militari - negli ultimi anni ha attratto sempre più i riflettori del pubblico interesse, sia in ragione del particolare utente cui è destinata – i bambini appunto- sia in ragione della sua strumentalità come mezzo di educazione alimentare, attraverso il quale viene a definirsi il rapporto con il cibo fin dai primi anni di vita. La sicurezza dell’alimentazione dei piccoli consumatori è un bene prezioso e prioritario, in relazione ai molteplici fabbisogni nutrizionali specifici e alla delicatezza delle plurime implicazioni della salute dei bambini".