Scintille in Consiglio fra Bosi e Nuzzo

Durissimo scontro in Consiglio durante la discussione sul bilancio del Comune. Mauro Nuzzo (M5S) ha rivendicato di essere rimasto un 5 stelle e ha chiesto scusa per il "tradimento" fatto dal sindaco Federico Pizzarotti agli elettori e per una giunta che ha fatto "una gestione tecnica e non politica della città". Il capogruppo di maggioranza Marco Bosi (Effetto Parma) ha replicato a muso duro, dicendo che a cambiare è stato il Movimento 5 Stelle mentre Nuzzo è rimasto "un cacciatore di poltrone" che voleva fare l'assessore alla Cultura. Bosi ha rivendicato con orgoglio "un'esperienza davvero diversa e di cambiamento", che "ha dato alla città una crescita e un cambiamento vero". La risposta di Nuzzo: non è vero che voleva fare l'assessore, si tratta di accuse gratuite.