Aemilia, via al processo d'appello. Sette parmigiani alla sbarra. Bernini non è in aula

E' cominciato a Bologna il processo d'appello Aemilia, la maxi inchiesta contro la 'Ndrangheta che nel gennaio 2015 portò in carcere oltre 100 persone. Sette gli imputati parmigiani alla sbarra, tra cui l'ex assessore Giovanni Bernini, il cui reato - derubricato in corruzione elettorale semplice - è stato dichiarato prescritto in primo grado, ma la procura ha fatto appello. Bernini non è presente in aula.

Il palazzo della Corte di Appello di Bologna è presidiato da Polizia e Carabinieri. Il 22 aprile 2016 il Gup Francesca Zavaglia aveva condannato 58 imputati su 71, con pene fino a 15 anni: tra appelli delle difese e impugnazioni della Dda sono 60 le posizioni ora al vaglio del collegio dei giudici della Corte.

Le udienze, una cinquantina calendarizzate almeno fino a fine luglio, sono a porte chiuse nell’aula Bachelet di Palazzo Baciocchi. A rappresentare l’accusa, oltre ai sostituti pg Umberto Palma e Nicola Proto, anche i due Pm della Dda Beatrice Ronchi e Marco Mescolini, applicati al processo di 'Ndrangheta di cui hanno seguito l’inchiesta.