Addio Tep: i prossimi 9 anni saranno targati Busitalia

L'associazione temporanea d'impresa formata da Busitalia Sita Nord e da Autoguidovie è riuscita ad ottenere da parte di Smtp l'assegnazione definitiva della gara per la gestione del trasporto pubblico locale, per un periodo di 9 anni. La notizia è stata resa nota dalla stessa Smtp, attraverso la pubblicazione, sul proprio sito internet, della determina dirigenziale che assegna a Busitalia (società del gruppo Ferrovie dello Stato) la gestione del trasporto pubblico in tutto il territorio parmense.

Nei mesi scorsi, i vertici di Tep avevano manifestato l'intenzione di presentare ricorso al Tar contro il vincitore della gara, sottolineando anomalie nell'offerta presentata da Busitalia. L'accusa mossa alla società delle Ferrovie è di proporre uno sconto troppo elevato e di promettere cospicui investimenti in mezzi e tecnologie. Nel caso in cui Tep decidesse di rivolgersi alla giustizia amministrativa, avrà 30 giorni di tempo per farlo, a partire da oggi. Intanto, l'azienda locale di trasporti ha presentato una richiesta di accesso agli atti, per verificare tutta la documentazione presentata dai vincitori. P.Dall.