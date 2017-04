Primarie del Pd: istruzioni per poter votare

Domenica sarà il giorno in cui si conoscerà il nome del nuovo segretario nazionale del Partito democratico. Anche a Parma gli elettori del Pd sono chiamati ai seggi predisposti per le primarie, per scegliere, oltre al numero uno del partito, anche i rappresentanti per l’assemblea nazionale. Ii seggi resteranno aperti dalle 8 alle 20. In campo ci sono tre candidati, estensori di altrettante mozioni: il governatore della Puglia, Michele Emiliano, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

Per poter esprimere la propria preferenza, ogni votante dovrà presentarsi al seggio con un documento d’identità, dichiarare di essere un elettore del Partito democratico, accettare la registrazione nell’albo degli elettori del Pd e versare un contributo minimo di almeno 2 euro. Una volta completati i passaggi appena descritti, ogni elettore riceverà la scheda di voto per il segretario del partito e per eleggere i componenti dell’assemblea nazionale del Pd. Il voto si esprimerà apponendo un unico segno in uno dei riquadri che contengono il nome del candidato a segretario e della lista che lo sostiene.

In base al regolamento delle primarie, potranno votare le persone che abbiano compiuto i 16 anni e che rientrino nelle seguenti categorie: cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadini di altri Paesi in possesso di regolare carta o permesso di soggiorno o documento equiparato. In particolare, i minorenni e i cittadini stranieri dovranno essersi preventivamente registrati on line.

Ecco dove si potrà votare in città

Parma 1 Centro, circolo Pd via Ospizi civili, seggi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1314-15-16-17-18-19-197

Parma 2 Oltretorrente, circolo Pd via Costituente 39/A, seggi 32-33-36-43-44

Parma 3 Oltretorrente, centro civico piazzale Barbieri, seggi 15 21-24-25-34-35

Parma 4 Molinetto, circolo Arci Argonne, via Argonne, seggi 26-27-28-29-30-31-38-40-41-42-45-46-53-54-55-56-57-69-70-193-203-207

Parma 5 Molinetto, circolo Arci Filippelli, via Sacco 16/A, seggi 20-22-47-48-49

Parma 6 Pablo, Bocciofila Aquila, via Anselmi 30, seggi 50-51-52-62-63-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-76-77-83-84

Parma 7 Golese, circolo Arci Baganzola, via Provinciale 189, seggi 78-79-80-81-82-85-86-194-202

Parma 8 San Leonardo C.S.M. Circolo Arci, via Treves 2, seggi 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-196

Parma 9 Lubiana San Lazzaro, teatro Ugoleto, via Ugoleto 14, seggi 111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-200-205

Parma 10 Cittadella, centro civico Bizzozero, via Bizzozero 19, seggi 146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-164-165-166-167-168-169-198-204-206

Parma 11 Montanara, circolo Pd via Montanara 27, seggi 170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184

Parma 12 Vigatto, sala civica, piazza Municipio di Corcagnano, seggi 185-186-187-188-189-190-191-192-195-199-201

r.c.