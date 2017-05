Su richiesta della procura, il Gip ha rimesso in libertà l'imprenditore Marco Granelli, finito ai domiciliari per l'inchiesta Emiliambiente e accusato di concorso in turbativa d'asta. Da un accertamento del Ris, così come una consulenza di parte, è emerso che la firma sull'offerta per il bando dei servizi acquedottistici non era la sua ma era stata falsificata. Per ora, comunque, la procura non ha chiesto l'archiviazione della sua posizione e l'inchiesta prosegue.