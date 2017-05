Investiti in via Farini e al Paradigna: due ciclisti al Maggiore

Due ciclisti trasportati al Maggiore con ferite di media gravità in seguito ad altrettanti incidenti che si sono verificati in città. Uno di loro stava percorrendo questa mattina, intorno alle 7.30, via Farini quando è stato travolto - per cause ancora in via d'accertamento - da un'auto. Cadendo ha battuto la testa ed è stato necessario il ricovero in ospedale.

Un incidente con vittima un ciclista si era verificato anche ieri sera intorno alle 19 in corrispondenza della rotatoria Forlanini/Paradigna. Un Ford Galaxi condotto da un 60enne si è scontrato con la bicicletta su cui pedalava un parmigiano di 48 anni. I due procedevano nello stesso senso di marcia quando si sono toccati. Il ciclista è stato trasportato al Pronto Soccorso con ferite di media gravità. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito.