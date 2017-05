Cetilar Run, correre in centro all'ora del tramonto

Ci sono molti modi per passare il venerdì sera. Uno di questi è correre in città, godendosi Parma all’ora del tramonto, mentre le vie del centro sono affollate di giovani intenti nell’aperitivo che dà il via al weekend.

Per dare a tutti la possibilità di farlo, torna, questa sera la Cetilar Run, la gara podistica organizzata dal Cus Parma in collaborazione con Pharanutra.

La partenza è alle 19.15 in Cittadella.

Tre i percorsi previsti: la Cetilar Run e la Cetilar Run Speciale, rispettivamente competitiva e non competitiva di 8 km e la Cetilar Family Run, camminata di 5 km aperta a tutti, il cui ricavato andrà all’associazione Il Colibrì, che sostiene le famiglie dei piccoli pazienti con problemi neonatali.

Un modo divertente, sano e utile per trascorrere un venerdì sera in famiglia.

L’ex Celadrin Run, dunque, ha cambiato nome, ma il fascino di una corsa al tramonto in centro storico è sempre lo stesso.

L’anno scorso parteciparono in 1200, tra competitivi e non competitivi e ad oggi gli iscritti sono più di 700. Si preannuncia insomma una bella serata di sport, con il centro di Pama a fare da cornice. I runner partiranno infatti dal parco di viale delle Rimembranze, attraverseranno viale Martiri della Libertà, quindi in via Farini, piazza Garibaldi, passeranno in via Cavour per poi dirigersi verso la Pilotta, il Parco Ducale e fare ritorno in Cittadella. Questo implicherà qualche limitazione al traffico – principalmente attorno alle 19 - che riguarderanno soprattutto via Passo Buole, lo Stradone e la zona compresa tra strada Farini, piazza Duomo, Pilotta e Ponte Verdi. Su gazzettadiparma.it è disponibile l’ordinanza comunale con il dettaglio delle limitazioni alla circolazione.

Per i runner invece, e per tutti coloro che vorranno partecipare alla festa – anche solo con una camminata -, l’appuntamento è a partire dalle 17 in Cittadella, quando apriranno le iscrizioni. Per tutti i partecipanti delle 8 km, in omaggio pacco gara e maglia tecnica E, al termine della gara, ristoro finale offerto da Pharmanutra con i prodotti di Silvano Romani. Inoltre, prima e dopo l’evento, ad occuparsi dei muscoli dei podisti ci penseranno 30 studenti del corso di corso di laurea in fisioterapia dell’Università di Parma e i prodotti Cetilar. Per informazioni www.cusparma.it e www.seguilatuapassione.it.