Era sotto l'effetto dell'alcol, e stava replicando una scena che in quella casa si era già ripetuta diverse volte negli ultimi mesi: aggressione e botte alla compagna, anche sotto gli occhi delle figlie minorenni.

Ma stavolta l'uomo è stato fermato dai carabinieri di Langhirano che, allertati da una segnalazione al 112, si sono recati a bussare alla porta della famiglia, residente nel Lesignanese. I successivi accertamenti hanno chiarito che l’uomo da diverso tempo maltrattava la donna anche in presenza dei figli e per lui sono scattate le manette: dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia.