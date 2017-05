Un caso di meningite a Parma: ricoverato 34enne, antibiotici ai famigliari

Un parmigiano di 34 anni è risultato positivo alla meningite meningococcica. Nella notte del 1° maggio l’uomo aveva iniziato a mostrare i primi sintomi della malattia e dal 2 maggio è ricoverato all’Unità operativa Malattie infettive del maggiore. "Il paziente sta seguendo la terapia farmacologica prevista e le sue condizioni di salute sono buone", fa sapere l'Ausl, che aggiunge:

E’ già iniziata la profilassi antibiotica ai famigliari, prescritta dai professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Parma, che hanno ricostruito, insieme al paziente, i suoi spostamenti e i suoi contatti degli ultimi giorni. Dalle informazioni raccolte è emerso che l’uomo, insieme alla famiglia, a fine aprile ha alloggiato per qualche giorno in un albergo di Marina di Pietrasanta (Lucca).

Con le informazioni raccolte, quindi, il personale sanitario ha ritenuto necessario prescrivere la terapia antibiotica ai soli famigliari a Parma e informare il dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Viareggio, che ha già disposto l’avvio della profilassi antibiotica per il personale dell’albergo.

Al momento non sono ritenuti necessari ulteriori provvedimenti. "Gli antibiotici prescritti sono ad ampio spettro, in grado quindi di garantire una copertura per tutte le tipologie di meningococco (A, B, C, Y, W)", conclude la nota.