Incidente in via Isola: ferito un ciclista

Incidente in via Gallenga, all'incrocio con con Via Isola, poco dopo le 15: coinvolti un'auto ed una bici.

L’auto, una Fiat 500, condotta da cittadino italiano residente a Cosenza, percorreva via Gallenga diretto in via Isola, all'incrocio si è scontrato con un condotto da cittadino pakistano, residente a Parma, che percorreva in bici via Isola, proveniente da via Spezia, diretto in via Fleming. L’uomo in sella alla bicicletta è caduto a terra ed è stato soccorso dal 118 e trasportato al Pronto soccorso del Maggiore con ferite di media entità. Sul posto il reparto infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi.