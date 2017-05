Parma: si può accendere il riscaldamento fino a venerdì

Ancora riscaldamenti accesi in città: il Comune ha emesso un'ordinanza prorogando i termini a venerdì 12 maggio.



L'assessorato all'Ambiente del Comune di Parma, dice un comunicato, "a seguito del persistere di basse temperature ed in relazione alle previsioni meteo dei prossimi giorni, ha previsto la deroga per quanto concerne l'accensione degli impianti di riscaldamento fino al prossimo 12 maggio, autorizzando l'accensione degli impianti per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 5 alle 23".