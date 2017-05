"Eventi per il Canile di Parma 2017" è l'iniziativa promossa da "Il canile e gattile del Comune di Parma – Lilli e il Vagabondo, la casa degli animali", con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento di Avalon Coop Sociale Onlus, che prevede una serie di serate organizzate proprio dalla Cooperativa sociale Avalon per il Canile di Parma e pensate per conoscere meglio il cane ed il suo mondo.

Gli incontri si terranno presso la Fattoria di Vigheffio, via Vigheffio 17, Parma, alle 21. L'ingresso agli eventi sarà ad offerta. Per info: pagina Facebook: "Canile municipale di Parma Lilli & il Vagabondo", in modo da avere tutti gli aggiornamenti sulle serate. E' gradita la prenotazione, essendo il numero di posti limitato, per info e prenotazioni: anna.bernardelli@alice.it

La rassegna prende avvio venerdì 12 maggio con "La mente del cane" a cura di Luca Spennacchio; si prosegue il 23 giugno con "Il Cane e le leggende metropolitane" a cura di Luca Spennacchio. Si passa poi al 15 settembre con "Le razze dei cani e le loro motivazioni" a cura della dottoressa Elena Garoni; appuntamento successivo il 6 ottobre con: "Vita di branco: comunicazione e struttura sociale dei cani randagi" a cura di Michele Minunno; il 27 ottobre, "Cani in transito o transito di cani" a cura di David Morettini; il 15 novembre, "Vi presento il Canile e Gattile Municipale di Parma" a cura di Anna Bernardelli; si chiude il 5 dicembre: "Le patologie comportamentali del cane: facciamo chiarezza" a cura della dottoressa Letizia Mandorli.