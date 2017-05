Tamponamento tra due mezzi pesanti sull'A1 poco prima del bivio per La Spezia (venendo da Parma). Uno dei due conducenti è stato trasportato d'urgenza al Maggior e ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione. Tra Parma e il bivio A15 l'Autostrada è stata chiusa. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Code di 5 km in aumento a partire da Terre di Canossa per l'uscita obbligatoria di Parma. Chi è diretto a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Parma, può percorrere la Via Emilia in direzione Piacenza - Milano e rientrare sulla A15 Parma-La Spezia al casello di Parma Ovest oppure proseguire sulla Statate 9 e rientrare sulla A1 al casello di Fidenza. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorerre la A22 Brennero-Modena in direzione del Brennero e rientrare successivamente sulla A4 in direzione Milano. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti mezzi di soccorso meccanico-sanitari.