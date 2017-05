Guasto in strada Traversante San Leonardo: abitazioni senz'acqua

Questa mattina, verso le 10,30, si è verificato un guasto alla rete idrica in Strada Traversante San Leonardo: una condotta del diametro di 100 mm, che serve le abitazioni nella zona, è stata urtata da una ruspa che stava effettuando lavori per il rifacimento di un collettore fognario, causandone la rottura.

Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici hanno immediatamente provveduto ad isolare il tratto di condotta danneggiata. Sono poi intervenute le squadre addette agli scavi e l'erogazione dell’acqua in Strada Traversante San Leonardo, Via Naviglio alto, Via Montale, Via Sciascia , Via Marchelli e zone limitrofe è stata interrotta per consentire le riparazioni del caso.

Si prevede che la situazione possa ritornare alla normalità nel pomeriggio, salvo imprevisti. Iren si scusa con i cittadini per gli involontari disagi.