Incidente San Pancrazio: motociclista in gravi condizioni. L'autista è scappato

Incidente stradale questo pomeriggio a San Pancrazio. Schianto tra un'auto e una moto: il motociclista che è stato trasportato da un'ambulanza del 118 al Maggiore in gravi condizioni. E' stato ricoverato in Rianimazione. L'auto non si è fermata a prestare soccorso. Alle 17,30, sulla via Emilia Ovest, una Ducati condotta da un giovane e una famigliare nera, entrambedirette a Pontetaro, si sono scontrate S. Pancrazio. L'automobile, come detto, si è allontanata dal luogo dell'incidente. I rilievi sono in corso a cura del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale.

Un altro incidente in viale Toscanini: investita una 43enne

Alle 16,40 un altro incidente in viale Toscanini: un autocarro Iveco condotto da un ventenne parmigiano, diretto in via Mazzini, ha investito una quarantatreenne residente in città che stava attraversando viale Toscanini da ponte Caprazucca verso strada al Ponte Caprazucca. La donna è stata trasportata al locale Pronto Soccorso con ferite di lieve entità.