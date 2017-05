Incidente mortale a Viarolo: 18enne patteggia 2 anni e 8 mesi

Ha patteggiato una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione il 18enne che nell'agosto dell'anno scorso, alla guida di un'auto senza nemmeno avere la patente, provocò a Viarolo un incidente nel quale perse la vita un coetaneo che era in macchina con lui (Simone Zarotti di San Secondo) e un altro passeggero di 16 anni rimase gravemente ferito. Il giovane ha patteggiato davanti al giudice Sarli: si tratta del primo caso a Parma in cui è stato contestato il reato di omicidio stradale, introdotto con una modifica al codice penale entrata in vigore pochi mesi prima dell'incidente.