Probabilmente hanno seguito molto bene le "mosse" nel cortile dello stabilimento di via Botteri. Perché una volta arrivati hanno puntato dritto al furgone frigorifero, carico in effetti di prosciutti. Ne hanno portati via all'incirca 80 i tre uomini che hanno fatto bottino ieri al prosciuttificio Borelli di Parma. Probabilmente la banda li ha caricati su un’auto rubata poco prima nelle zone limitrofe all’azienda. Indagini in corso da parte della Polizia.