E' morta l'anziana caduta con la bici sul Ponte di Mezzo

E' morta la donna di 77 anni che attorno alle 10,30 è caduta mentre stava pedalando da piazzale Corridoni al ponte di Mezzo. L'anziana è stata colta da malore e nella caduta non sarebbero coinvolti altri veicoli. La donna avrebbe perso l'equilibrio e, cadendo, ha battuto violentemente la testa. Subito soccorsa, è stata trasportata al Pronto soccorso del Maggiore in gravi condizioni ma non ce l'ha fatta.