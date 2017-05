Luce, gas, acqua: nessun allaccio abusivo del Pd Molinetto, archiviata l'indagine

Si è chiusa con una richiesta di archiviazione depositata da parte del pubblico ministero, e accolta dal giudice per le indagini preliminari, la vicenda sul presunto (e a questo punto del tutto infondato) allaccio non a norma da parte del circolo Pd Molinetto ai danni del circolo Arci "Solari".

Soddisfazione per l'esito della controversia viene espresso dal segretario del circolo Pd Molinetto, Francesco De Vanna, affiancato dal legale Beppe Negri. "Il giudice - spiega De Vanna - ha confermato la nostra versione dei fatti, disponendo l'archiviazione del fascicolo con un'ipotesi di reato a nostro carico, o meglio, a carico della fondazione proprietaria degli immobili presso i quali aveva sede il nostro circolo. Siamo stati oggetto di un attacco ingiusto, sulla base di una ricostruzione dei fatti destituita da ogni fondamento". In pratica, l'allaccio del circolo Pd Molinetto alle utenze del circolo Arci era un fatto assodato e accettato da anni e non un'operazione condotta di nascosto per danneggiare il "Solari", come ha ricordato anche l'ex gestore del circolo Arci, Sergio Capelli. P.Dall.