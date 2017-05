Si è scontrato con due auto, una Opel Meriva parcheggiata all'altezza del civico 10 di via Trento e una Ford Fiesta condotta da un trentenne filippino, ed è stato sbalzato a terra. E' ricoverato in gravi condizioni al Maggiore il parmigiano di 34enne rimasto ferito in un incidente mentre percorreva via Trento in scooter, un Piaggio Liberty.

E' accaduto intorno alle 23 di sabato. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'accaduto.