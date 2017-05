Vandali nella notte al Maggiore: raid nella palazzina di via Gramsci

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria comunica che ignoti vandali, eludendo il sistema di allarme, sono riusciti ad entrare nella palazzina direzionale che si affaccia su via Gramsci mettendo a soqquadro una decina di uffici amministrativi. L’effrazione è stata scoperta dal personale in turno nel primo pomeriggio di domenica ed è presumibile che gli atti vandalici siano stati compiuti nella notte tra sabato e domenica stessa. Sono in corso gli accertamenti per verificare danni a porte, finestre e arredi ed eventuali furti di attrezzature informatiche.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti per i rilievi e gli accertamenti del caso.