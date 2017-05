82enne in bici investito in via Spezia. E' grave

Incidente oggi pomeriggio, verso le 17.15, in via Spezia all'altezza di Via Montevideo. Coinvolti un'auto e un ciclista. L'auto, un'Audi A3 guidata da un uomo di mezz'età, è entrata in contatto con la bicicletta condotta dall'82enne parmigiano nei pressi di un attraversamento pedonale. L'anziano è stato trasportato al Pronto Soccorso ed è in condizioni critiche. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi dell'incidente e per bloccare il traffico su via La Spezia in entrambe le direzioni. Anche il servizio pubblico della TEP ha subìto variazioni. I disagi al traffico proseguiranno fino alle 19:30 circa.