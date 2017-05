Arriva il Giro d'Italia, venerdì città divisa in due

Mancano pochi giorni al passaggio del Giro d'Italia per Parma. Sebbene non siano previste tappe della carovana rosa sul nostro territorio, la corsa determinerà una piccola rivoluzione del traffico in città, che per alcune ore sarà letteralmente divisa in due. Ecco le principali modifiche previste per la circolazione stradale.

Dalle ore 12 alle ore 14.30 e comunque fino al passaggio del cartello «fine gara» (stimato per le ore 14.30) verrà istituito il divieto di circolazione su tutto il percorso della gara che da est a ovest percorrerà l’asse storico della via Emilia sul seguente percorso: ponte Enza, via Emilio Lepido, via Emilia est, piazzale Vittorio Emanuele II, via Repubblica, piazza Garibaldi, via Mazzini, ponte di Mezzo, piazzale Corridoni, via d’Azeglio, piazzale Santa Croce, via Gramsci, piazzale Caduti del lavoro, via Emilia Ovest, Pontetaro.



Alle ore 12.30 per circa mezz’ora sosterà in piazza Garibaldi la carovana pubblicitaria, manifestazione di intrattenimento che precede il passaggio della corsa, mentre la gara entrerà nel territorio comunale da est su ponte Enza dalle ore 14 circa, per attraversare uscire a ovest su Pontetaro alle ore 14.30 circa.

Il passaggio della corsa comporterà disagi alla circolazione. In particolare è prevista la chiusura delle corsie di marcia in direzione Reggio Emilia nel tratto di tangenziale nord di Parma compreso tra lo svincolo 2 «via Mantova» e lo svincolo 1 «via Emilia Est» e nel tratto della tangenziale sud compreso tra lo svincolo 17 «via Traversetolo» e lo svincolo 19 «quartiere Ex Salamini». Il traffico in uscita diretto a Reggio Emilia verrà deviato rispettivamente a nord su via Mantova sp 62 in direzione di Brescello per andare ad innestarsi sulla strada Cispadana; a sud invece il traffico verrà deviato su via Traversetolo, sp 513 della Val d’Enza, quindi sulla sp 18 del Pilastrello in direzione Monticelli. Inoltre sarà inibita l’uscita dalla tangenziale sud nello svincolo 10 di via Emilia Ovest (Vender) e sarà impedito l’accesso dalla tangenziale nord alla bretella di raccordo con la rotatoria posta in prossimità dell’hotel Parma & congressi.

Questa situazione provocherà un notevole disagio sia al trasporto pubblico, che potrebbe non garantire il servizio, che a quello privato e anche all’uscita delle scuole. Infatti la chiusura attuata dalle 12 della via Emilia dividerà in due il territorio comunale, impedendo per circa tre ore il transito da nord a sud, fatto salvo il sottopasso della tangenziale sud che rimarrà sempre transitabile.