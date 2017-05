Il rettore Loris Borghi si è dimesso. Coinvolto nell'inchiesta "Pasimafi", il rettore è accusato di aver pilotato il concorso disegnato su misura per far entrare in Università Massimo Allegri, il delfino di Guido Fanelli.

L'operazione del Nas, coordinata dal pm Giuseppe Amara, ha portato alla luce un maxi giro di bustarelle tra medici e aziende farmaceutiche. Secondo la procura, il numero uno dell'Università, in accordo con Fanelli, ma anche con Pierfranco Salcuni, direttore del dipartimento di Scienze chirurgiche, e di altri due dipendenti dell'Ateneo, Gianluigi Michelini e Giorgetta Leporati, avrebbe predisposto un regolamento ad hoc per far sì che nell'estate del 2015 Allegri potesse essere trasferito come ricercatore da Pavia a Parma. Oltre al rettore, anche gli altri cinque sono indagati per concorso in abuso d'ufficio.



LETTERA A DOCENTI E STUDENTI DELL'ATENEO. Il rettore ha scritto una lettera indirizzata a Valeria Fedeli, ministro dell'Istruzione e Università, ma anche ai docenti, agli studenti e al personale dell'Università di Parma. "Avrei potuto addurre motivi di salute, visto che è di dominio pubblico il mio recente infarto del miocardio. Ma non lo farò - scrive tra l'altro Borghi -. La vera motivazione è che sono scese ombre su chi rappresenta l'Università e l'Università non può attendere se e quando tali ombre si dilegueranno. Sottolineo che non mi dimetto perché è accusato Loris Borghi, ma presento le dimissioni perché è accusato il Rettore dell'Università di Parma".

In un altro passaggio della lettera, Borghi aggiunge: "Spero che questo mio gesto lavi le maldicenze e il fango che hanno colpito l'Ateneo di Parma, dall'esterno e talora anche dall'interno". "Atti gravi e imperdonabili di singoli individui non devono trovare la comunità impreparata a enuclearli, estinguerli, annientarli".

Nella sua lettera, Borghi sottolinea che le sue dimissioni sono un atto sostanziale, non formale. "Non vi è dubbio - aggiunge - che nel fare ho commesso errori, ma una cosa è certa: io e l'Università in quanto Istituzione non abbiamo avuto nulla a che fare con ciò che è emerso dall'inchiesta 'Pasimafi', nella mia vita non ho mai rubato un euro, mi sono sempre comportato come un servitore dello Stato, ovunque sono arrivato ho cercato di migliorare le cose e di aiutare, in trasparenza e legittimità, le persone meritevoli, nella ferma convinzione che le persone sono il cardine e la vera forza di successo di una struttura pubblica o privata che sia".

La lettera si conclude così: "Lascio da uomo semplice e libero, come sempre sono stato, senza rancori né dietrologie, e auguro buon lavoro e maggior fortuna a chi mi seguirà".

