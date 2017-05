Inchiesta Pasimafi, Rainieri: "La Regione controlli Nanopain"

Verificare che «non siano stati commessi atti di corruzione o altri tipi di illeciti analoghi o simili a quelli che emergerebbero dall’inchiesta in corso anche nell’ambito del rapporto di collaborazione scientifica al progetto "Nanopain"». Lo chiede alla giunta regionale dell’Emilia-Romagna il consigliere della Lega Nord Fabio Rainieri, in un’interrogazione che affronta il tema dell’inchiesta "Pasimafi".

L’inchiesta, dice il leghista, «ha fatto emergere un vasto sistema di corruzione e riciclaggio sull'utilizzo e la sperimentazione di farmaci contro il dolore, che coinvolge imprenditori, dirigenti, funzionari e personale medico, in particolare dipendente dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma». Il consigliere riferisce che la Regione ha previsto l'erogazione di 67.500 euro a un’azienda farmaceutica con sede a Salsomaggiore Terme, vincitrice di un bando per il progetto denominato «Nanopain. Sviluppo e realizzazione di sistema per il rilascio altamente controllato di farmaci per trattamento in situ di ferite da taglio post-operativo basato su micro-camere polimeriche conduttive» e rileva che «il principale indagato nell’inchiesta "Pasimafi", nella sua qualità di direttore della struttura complessa Anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell’Azienda parmense, avrebbe collaborato al progetto per conto della locale Università degli studi».

«Lo stesso professionista - si legge ancora nel testo - aveva partecipato alla presentazione del progetto, nei locali della Provincia di Parma il 28 marzo 2017, insieme al presidente dell’ente, che ricopre anche l’incarico di sindaco di Salsomaggiore Terme, e al presidente dell’azienda vincitrice del bando».