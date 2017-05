Incidente in città alle 17.45 in via Mordacci intersezione Via Emilia Ovest. Coinvolti una Volkswagen condotta da un uomo residente in città e una bici a pedalata assistita, il cui conducente è stato trasportato al pronto soccorso a causa delle lesioni riportate in seguito alla caduta. La polizia municipale è sul posto per i rilievi di rito. La dinamica è al vaglio degli operatori intervenuti.