Cooperativa Fiorente, raccolta fondi dopo l'ennesimo furto

Anche la facciata dal sapore antico ha qualcosa di accogliente. Basta infilare l’ingresso del civico 110 di via Venezia per conoscere una (vera) famiglia. «Ecco perché ci dispiace così tanto: quei duemila euro rubati dalla cassaforte erano per progetti e iniziative dedicate ai nostri ragazzi». A parlare è Marialessandra Buschini, coordinatrice del Centro diurno Oltretorrente della cooperativa Fiorente, in prima linea da anni per i ragazzi disabili. Un universo fatto di laboratori e «ragazzi speciali», con deficit cognitivi e tanta voglia di mettersi in gioco. Una risorsa preziosa per tutta la città, ed è proprio al buon cuore dei parmigiani che è rivolto l’appello della responsabile: «Chiediamo l’aiuto di tutti, attraverso la campagna di raccolta fondi che abbiamo organizzato, per recuperare parte delle risorse. Ognuno come può, s’intende. Siamo convinti che Parma conosca il valore del volontariato che è un bene di tutta la comunità».

L'ultimo è stato un blitz da manuale: facile, veloce, a colpo sicuro. «Già, perché solitamente non lasciamo mai cifre così alte in sede, purtroppo è stata una fatalità. Siamo impegnati su più fronti e dovevamo saldare alcuni pagamenti». Come se qualcuno fosse a conoscenza dell’ammontare della cifra. Altro dettaglio non di poco conto: i banditi sapevano perfettamente cosa e dove cercare.

Codice iban: IT13A0623012709000015760205